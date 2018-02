Francisco Alvim não vai a Frankfurt

O Comitê Organizador do Projeto Brasil Convidado de Honra da Feira do Livro de Frankfurt 2013 informou ontem que o poeta Francisco Alvim, por questões pessoais, não vai participar da missão que vai a Frankfurt participar de mesas, leituras e debates da programação literária brasileira. O poeta Heitor Ferraz foi convidado em substituição a Chico Alvim e integrará o grupo de 70 autores brasileiros que participam da feira, de 9 a 13 de outubro. Entre os convidados, figuram os cronistas do Estado Ignácio de Loyola Brandão, João Ubaldo Ribeiro e Silviano Santiago. Para a abertura oficial, é esperada a presença de Dilma Rousseff.