Francis Hime e Guinga lançam seu primeiro CD

"Já esperei 40 anos por essa parceria até tomar coragem e propor há dois anos a gravação do disco no ônibus do aeroporto", conta Guinga, não descartando a possibilidade de um musical na esteira. "Ele vinha aqui em casa, falávamos sobre o Vasco, nosso time, mas nunca sobre gravações, o que acabou acontecendo na ponte aérea", lembra Francis.

Nos próximos meses, pelo menos, o projeto de uma nova parceria vai ter de esperar. Depois do show de lançamento de Francis e Guinga, o primeiro segue para uma turnê europeia com a mulher Olívia Hime, para divulgar o álbum ao vivo que fizeram juntos, Almamúsica. Francis ainda espera patrocínio para sua Ópera do Futebol, que tem libreto de Silvana Gontijo e conta uma história de rivalidade entre dois irmãos futebolistas - ambicioso projeto em quatro atos que deve estrear só em 2014. Antes, no fim deste ano, seu Concerto para Violino e Orquestra será executado pela Osesp com regência de Isaac Karabtchevsky, tendo Cláudio Cruz como solista.

Na área erudita, Francis concluiu um concerto para harpa e orquestra, pensado para Cristina Braga, e vai escrever um outro para clarinete, que deve ter Cristiano Alves como solista. Com tantos projetos, ele não descarta, contudo, uma nova parceria com Guinga. "De vez em quando a gente pensa em fazer uma peça sinfônica e talvez isso aconteça", adianta Francis. Guinga fica lisonjeado, mas, modesto, diz que tem limitações na área, apesar de familiarizado com o repertório clássico - ele lista uma dezena de preferidos que vai de Villa-Lobos a Scriabin, passando por Fauré, Mahler, Charles Ives e Samuel Barber. Guinga não teve aprendizado formal na área erudita. É autodidata, mas tem uma memória auditiva tão incomum que é capaz de lembrar nota por nota temas que todos esqueceram. E começa a cantar: "One heart to trade or sell, one heart, an empty shell...", tema principal de O Homem do Prego (The Pawnbroker), composto por Quincy Jones em 1964 para o filme de Sidney Lumet.

