Francesa fala em videoconferência Hoje, às 15 horas, a filósofa francesa Elisabeth Badinter falará sobre seu livro O Conflito - A Mulher e a Mãe, publicado em 2010 na França e recém-lançado no Brasil pela Record, em videoconferência com tradução simultânea na Casa do Saber Jardins (Rua Dr. Mário Ferraz, 414, Jardim Paulistano, tel. 3707-8900). Na transmissão, gratuita e diretamente de Paris, a autora dará palestra seguida de bate-papo com estudantes. Entre os assuntos de que trata no livro e farão parte da discussão, estão as questão sobre se as mulheres hoje são menos livres do que no auge do feminismo, nos anos 70 e 80, e por que continuam a se sentir culpadas em relação aos filhos.