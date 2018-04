Francês dorme nos trilhos e é atropelado por trem, mas sobrevive

O jovem de 19 anos, cujo nome não foi revelado, continuou dormindo de bruços nos trilhos perto de Saint Nolff, sul de Brittany, quando passou um trem de Quimper a Paris em alta velocidade, deixando apenas algumas marcas de graxa na parte de trás de sua jaqueta.

O motorista viu o corpo largado nos trilhos e acionou os freios, mas só conseguiu parar alguns metros mais à frente.

"Foi seu estado de inconsciência que o salvou na verdade, com ele deitado completamente imóvel como um cadáver", afirmou o porta-voz da polícia local, acrescentando que o piso do trem está a 20 cm do solo.

Segundo o porta-voz, o adolescente voltava do festival de música de Saint Nolff quando parou para tirar um soneca nos trilhos.

Acordado pela polícia e bombeiros que chegaram ao local, o jovem fez sinal de positivo com a mão antes de se encolher e voltar a dormir.

Ele foi transferido para um hospital próximo, onde a polícia afirma que ele ainda se recupera de seu júbilo alcoólico.

"Ele não está ciente do que aconteceu", disse o porta-voz da polícia.

(Reportagem de Vicky Buffery)