França é tema de festival gastronômico em Campinas-SP

Os restaurantes inscritos no festival vão criar um menu confiance (sugestão do chef) com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, sobre o tema. Do valor gasto com esse menu, R$ 1 de cada prato será revertido à Casa da Sopa, entidade assistencial de Campinas. A entidade também receberá 50% da taxa de adesão de cada restaurante ao festival. Luiz Antônio Guimarães, presidente do CRC&VB, diz que os restaurantes participantes são referência na cidade. A lista de estabelecimentos do festival está disponível no site da CRC&VB .