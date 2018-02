França concede título da Legião de Honra a Liza Minnelli

Descrevendo a homenagem como "um sonho realizado", a atriz de 65 anos, filha de Judy Garland e cuja canção mais célebre é "New York, New York", recebeu a medalha com fita vermelha em uma cerimônia em Paris.

O ministro da Cultura francês, Frederic Mitterrand, citou não apenas a extensa carreira de Minnelli nos palcos como seu trabalho no combate à Aids.

"Amamos você porque você faz nossas vidas melhores", disse Mitterrand à estrela visivelmente emocionada, conhecida principalmente como atriz pelo papel de Sally Bowles na versão de "Cabaret" dirigida por Bob Fosse.

"Alta sacerdotisa do teatro musical, você é a encarnação contemporânea do talento versátil em estilo americano", disse o ministro.

Trajando casaco de seda preto com golas verdes, Minnelli dedicou o título a seu amigo e mentor Charles Aznavour, um dos cantores mais populares da França.

"Estou honrada, sou totalmente apaixonada por vocês todos", disse Minnelli ao grupo reunido no grande salão com decoração elegante. "O que realmente me honra é fazer parte da França, fazer parte da cidade e do país de meus sonhos."

(Reportagem de Alexandria Sage)