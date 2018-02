Fragmentos do gênio de Orson Welles

16H05 NA GLOBO

(Custody). EUA, 2007. Direção de

Nadia Tass, com Rob Morrow, Kay Panabaker, James Denton, Robin

Brule, Sergio Di Zio, Allana Harkin.

Professor viúvo dedica-se à filha, mas guarda um segredo - ela é adotada. Reaparece o pai biológico, que é rico e descortina para a garota um mundo de vantagens materiais. Ela vai ceder à tentação? A se julgar pelo título, a diretora Nadia Tass está mais interessada no afeto que no dinheiro. Reprise, colorido, 87 min.

Hanami - Cerejeiras em Flor

22 H NA CULTURA

(Kirschblüten - Hanami). Alemanha, 2008. Direção de Doris Dörrie, com Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Aya Irizuki, Nadja Uhl.

O horário da Mostra resgata o filme da alemã Doris Dörrie, que também não deixa de falar de afeto e família, mas em outro contexto. Mulher dedica-se ao marido que sofre de doença terminal, mas é ela quem morre primeiro e o viúvo, deslocado perante os filhos, com os quais não tem diálogo, resolve realizar o sonho da ex, viajando ao Japão para conhecer o Monte Fuji. Grande sucesso de público em São Paulo - permaneceu meses em cartaz e virou cult -, o filme da diretora de Dinheiro, Dinheiro, Dinheiro busca outros valores que não os materiais e tenta seduzir o espectador pelo que há de tradicional na cultura japonesa, em oposição ao Ocidente. Reprise, colorido, 127 min.

TV Paga

Soberba

14 H NO TCM

(The Magnificent Ambersons). EUA, 1942. Direção de Orson Welles, com Tim Holt, Joseph Cotten, Dolores Costello, Anne Baxter, Agnes Moorehead, Ray Collins, Richard Bennett.

A história de Booth Tarkington já havia sido filmada quase 20 anos antes, mas a primeira versão nem de longe possui a ousadia da de Welles, que fez o filme aprofundando as pesquisas estéticas de seu precedente Cidadão Kane. Uma família que já foi abastada e poderosa recusa-se a mudar seu estilo de vida, embora as condições econômicas tenham se deteriorado. Para complicar, mãe e filho entram em choque por causa do amante dela. Se em Kane investiu numa narrativa em puzzle, por meio de flash-backs, o grande diretor vale-se aqui de planos-sequências que sublimam o uso da profundidade de campo, para que o espectador possa fazer a própria montagem. Com momentos brilhantes, Soberba permanece um enigma para o cinéfilo. Welles concluiu o filme e viajou ao Brasil para fazer It's All True. A empresa produtora e distribuidora RKO aproveitou sua ausência para remontar o filme e até encomendar a Robert Wise que refizesse algumas cenas. Welles renegou o resultado a vida inteira, mas sua marca permanece intensa na tela. Reprise, preto e branco, 88 min.

Baile Perfumado

18H30 NO CANAL BRASIL

Brasil, 1997. Direção de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, com Duda Mamberti, Luiz Carlos Vasconcelos, Chico Diaz, Aramis Trindade, Giovanna Gold.

No começo da chamada 'Retomada' do cinema brasileiro - o período de ressurgimento, após a crise generalizada da era Collor -, o longa da dupla Ferreira/Caldas teve uma recepção triunfal. Embora exagerada, ela se explica - o filme tem uma musicalidade muito forte (Chico Science e Fred Zero embalam a trilha), que empurra a narrativa tocada segundo regras mínimas. A trama vê o bando de Lampião pelo ângulo do libanês Benjamin Abraão, ligado ao Padre Cícero e que documentou os cangaceiros com sua câmera. Com o distanciamento - já se passaram 15 anos -, pode-se recuperar o que o filme tem de melhor. Não lhe faltam vigor nem beleza visual e a ficha técnica é uma espécie de cartão de apresentação da nova geração que fez o cinema pernambucano (e brasileiro). Cláudio Assis, Marcelo Gomes, Hilton Lacerda participaram da aventura. Reprise, colorido, 93 min.

Natimorto

22 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Paulo

Machline, com Lourenço Mutarelli, Simone Spoladore, Betty Goffman.

Apesar das diferenças óbvias, este filme não deixa de se inscrever numa vertente próxima de O Cheiro do Ralo e Estômago (o segundo será exibido às 2 h da madrugada no Canal Brasil). Caça talentos instala cantora lírica num quarto de hotel, à espera de apresentá-la a um renomado maestro. Ele fuma compulsivamente, e começa a desenhar, nas advertências contidas nos maços de cigarros, um futuro para a moça, como se fosse um tarô. Visual intrigante, uma grande atuação de Lourenço Mutarelli - em cujo romance o filme se baseia - e a beleza de Simone Spoladore. Seu nu frontal é um arraso - de beleza e ousadia. Reprise, colorido, 92 min.

Três Macacos

0H25 NO TELECINE CULT

(Uç Maymun/Three Monkeys). Turquia, 2008. Direção de Nuri Bilge Ceylan, com Hatice Aslan, Gürkan Aydin.

Acidente de carro tumultua a vida de quatro pessoas - o aspirante a político, que dirigia o automóvel, seu motorista, a mulher e o filho do casal. Como os macacos da fábula, os personagens não falam, não ouvem, não veem - ou seja, recusam-se a encarar os problemas e o grande diretor turco faz, a partir daí, sua reflexão sobre o estado atual do mundo. Como em todo filme de Ceylan, a natureza participa do drama e lhe confere uma dimensão cósmica. Reprise, colorido, 109 min.