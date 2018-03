Fragmentos de Leopold Bloom

As cenas do romance são construídas em torno de três personagens principais: Leopold Bloom, sua mulher Marion (Molly) Bloom e o jovem Stephen Dedalus. O livro começa com Stephen e termina com Molly, no entanto, o protagonista é Leopold, um agente publicitário modesto, um pequeno judeu que, segundo o escritor italiano Italo Svevo, nos faz rir e desperta nossa compaixão, muito mais do que o douto e arrogante Stephen. Bloom, que perdeu o filho, pensa reencontrá-lo em Stephen; ama a esposa Molly, mulher vulgar, pouco intelectual e que o trai, mas é "a musa vocal. A prima favorita de Dublin".

Segundo Vladimir Nabokov, "ao compor a figura de Bloom, a ideia de Joyce é colocar entre os endêmicos irlandeses da sua Dublin natal alguém que seja simultaneamente irlandês e exilado, e ovelha negra, como ele, Joyce". Bloom é um intruso na Irlanda, tanto quanto o autor o foi, dentro e fora de seu país.

Não se pode entender o protagonista sem mencionar Dedalus. Leopold tem uma cultura mediana, embora seja leitor de jornais, folhetins baratos e romances. Stephen é um intelectual e um jovem professor, erudito e poeta.

Após longas conversas, Stephen e Bloom descobrem que havia um único ponto em que suas opiniões eram "idênticas e negativas. A influência da luz a gás ou elétrica no crescimento de árvores para-heliotrópicas circunstantes".

A propósito dos dois, Italo Svevo, que foi amigo de Joyce, opina que, para ambos "o sonho é mais forte que a realidade. Apesar de que, para Dedalus, quando não se trata de uma obsessão, é uma intensa atividade filosófica ou poética. Para Leopold, o sonho é um repouso que ele procura e ama, ao qual se abandona tal como no sono". Stephen vê o sonho como "um ornamento da vida que tem e que despreza, pela linguagem apurada e pela cor de suas imagens, em Bloom o sonho substitui a vida que ele deseja e que nunca terá".

Leopold não muda, leva sua vidinha ordinária, uma metáfora da própria publicidade. "- Porque você sabe, o Bloom falou, pra um anúncio tem que ter repetição. É o grande segredo." Contudo, o "herói" Leopold Bloom derrota seu rival, o amante de Molly, que pensa no marido no seu longo monólogo interior.

As críticos tendem a considerar Bloom um cidadão normal, mas, afirma Nabokov, "não é verdade que a imaginação de um cidadão normal se recrie constantemente em pormenores fisiológicos". No seu aspecto sexual, Bloom está no "limite da sua própria demência".

DIRCE WALTRICK DO AMARANTE É PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E COORGANIZOU E COTRADUZIU DE SANTOS E SÁBIOS (ILUMINURAS), COLETÂNEA DE TEXTOS SOBRE ESTÉTICA E POLÍTICA DE JAMES JOYCE