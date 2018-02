Frágil bondade humana

Um fio de loucura perpassa a ação de Cruel e Deus da Carnificina, duas peças separadas por quase um século. Nelas estão os ingredientes de distúrbio psicológico e alienação que a humanidade arrasta através dos tempos. Na primeira, de August Strindberg, predomina o cinismo pesado e a agressividade dos conceitos; na segunda, de Yasmine Reza, a paranoia contemporânea já está tão assimilada ao cotidiano que até permite um viés caricato. Algumas semelhanças entre as duas estimulam a reuni-las em uma mesma apreciação crítica.

O título original da obra de August Strindberg (1849- 1912), Os Credores, pode soar menos ameaçador, mas resulta preciso como uma navalha Solingen antiga. Strindberg é um dos pilares do teatro moderno e, seguramente, o pai do cinema de Ingmar Bergman. Genial e sempre resvalando na loucura, seu teatro tem a premonição freudiana de permeio com a filosofia de Nietzsche naquilo que ela tem de delirantemente pró-masculino ao enxergar a vida como uma guerra entre os sexos, sendo a mulher para Strindberg um ser entre o vampiro e um homem mal acabado, "um menino com seios e que sangra 13 vezes por ano".

Não por acaso o norueguês Ibsen, seu contemporâneo e rival na construção de uma nova dramaturgia, se referia a ele como "aquele louco ali parado, olhando para mim com seus olhos de doido. O homem fascina-me porque é tão sutil, tão delicadamente louco".

Parte dessa loucura em forma de misoginia aparece em Cruel, que é basicamente o acerto de contas de um ex-marido. O embate não é passional, como em um folhetim. Ao contrário. É uma fatura engendrada lentamente para envolver a mulher e o cônjuge atual em uma teia de aranha sem saída. Ao apresentá-la, toda a visão do mundo de cada personagem vem à tona, das veleidades de prestígio e conforto aos desejos de criação artística (ela é escritora, o atual marido pintor e escultor), o vingador não chega a ser delineado profissionalmente com exatidão.

Pode-se dizer que ele é um combatente que expressa Nietzsche quando este escreveu ter a concepção do amor como um conflito tendo "o ódio mortal dos sexos como lei fundamental". Considerando-se que é uma peça do começo do século 20, pode-se imaginar o choque causado pelo autor, sempre polêmico (escreveu um relato autobiográfico intitulado significativamente Inferno). O espetáculo atual guarda ainda alguma contundência, mas o estrondo emocional está mais atenuado. Porque o tempo passou, talvez, porque estamos todos mais informados e céticos, quem sabe. A versão dirigida por Elias Andreato traz um elenco exato para um enredo que não admite meias interpretações.

A fundamental preparação corporal, de Vivian Buckup, deixa os gestos e deslocamentos precisos como minueto, ou um combate. Reynaldo Gianecchini tem a insolência calculada e o domínio dos subtextos nos olhares inquiridores. Erik Marmo, comovido, sustenta o contraponto do rival frágil de corpo e alma. Por fim, ela, a mulher, o alvo. A suposta devedora no passado, e agora vítima, encarnada com ardor e raiva por Maria Manoella um tanto prejudicada por um penteado volumoso que nada acrescenta ao papel e ao seu talento e beleza. (A concepção plástica visual como um todo é uma irrealidade. A montagem não situa a ação no tempo e no espaço. Tudo poderia se passar hoje.) Afora esse detalhe, fica no ar a inquietação e certo mistério do escritor.

Essas mesmas cobranças e crueldades, agora em época de celular, bullying e o verniz enganador do politicamente correto irrompem em Deus da Carnificina, de Yasmina Reza (nasceu em 1959) que sabe explorar dramaticamente falsas aparências em nome do que é culto ou de bom tom. Ela é francesa de nascimento, mas filha de pai iraniano e mãe húngara, ambos judeus, o que é uma mescla de cultura contrastante com o cartesianismo francês, a praticidade dos executivos transnacionais e as normas pequeno-burguesas de qualquer lugar. Isso tudo está às claras em seu texto onde dois casais dados como amigáveis e felizes se propõem a discutir civilizadamente a briga dos filhos na escola (um dos garotos saiu machucado).

As maneiras finas rapidamente se transformam em uma "carnificina" psicológica e moral. Os amáveis cidadãos acabam furiosos e durante os embates deixam claro que são casais mergulhados em desavenças internas. Yasmina define seu humor como judaico e suas peças como tragédias engraçadas, "mas não comédias no sentido mais puro". Sintomaticamente, a peça vai ser filmada por Roman Polanski, o cineasta de O Bebê de Rosemary e Lua de Fel.

A montagem de Emílio de Mello tem um núcleo ríspido, mas a comédia acaba prevalecendo, o que tira bastante do efeito mais profundo pretendido. No bom elenco, Julia Lemmertz mantém a tensão original em um desempenho impecável em que cada gesto contido, frase cortada, tem um mundo de subtendidos.

Paulo Betti, por ter fácil empatia com o público, corre o risco do excesso, que é já do personagem, embora sempre mostre ser ator com noção do contexto. O mesmo, ora mais, ora menos, ocorre com Deborah Evelyn (a tendência à vilã televisiva) e Orã Figueiredo (o grito como recurso interpretativo), mas eles fazem uma dupla convincente. São desregulagens contornáveis em um espetáculo que também trata de crueldades cotidianas.

Enfim, montagens aparentadas: a vingança calculada em Strindberg e o sorriso dissimulador em Yasmina Reza. Ou homem na hora do lobo.

CRUEL - Teatro Faap. Rua Alagoas, 903, Higienópolis, telefone 3662-7233. 2ª e 3ª, às 21 h. R$ 40. Até 4/10.

DEUS DA CARNIFICINA - Teatro Vivo. Avenida Dr. Chucri Zaidan, 860, telefone 7420-1520. 6ª, às 21h30; sáb., às 21 h; dom., às 19 h. R$ 50. Até 3/7.