Fraga leva idosos e bonecos às passarelas da SPFW

O segundo dia de desfiles na São Paulo Fashion Week, que nesta temporada apresenta 38 desfiles com propostas para outono-inverno 2009, foi marcado pela presença de alguns dos nomes mais fortes da cena fashion brasileira, gente reconhecida pelos trabalhos autorais, que acredita em uma ideia e segue firme, sem ligar muito para onde vai no vento. Assim são Isabela Capeto, Ronaldo Fraga, Alexandre Herchcovitch, Forum Tufi Duek (a marca de prêt-à-porter de luxo do estilista), Do Estilista (assinada por Marcelo Sommer) e Lino Villaventura. Sérgio Neves/AE Os desfiles do dia confirmaram a alta qualidade das coleções e, mais uma vez, Ronaldo Fraga foi responsável por uma das apresentações mais emocionantes da temporada. Alguém pode falar que o evento mal começou, mas será difícil superar cenário, roupas e casting mostrados pelo estilista. Bonecos do grupo Giramundo estavam na cenografia como palco para a coleção, batizada de Tudo é Risco de Giz, que homenageou o criador do grupo, Álvaro Apocalypse. Modelos da ''melhor idade'' e crianças levavam no corpo as criações de Fraga, com silhueta confortável e tecidos estruturados e estamparia divertida. De manhã, Isabela Capeto flertou com a cultura Viking, e fez um balneário gelado, algo como roupas para ir à praia no inverno. E Alexandre Herchcovitch misturou referências e manteve a boa mão na alfaiataria. O enorme painel em LEDs com imagens de cavalos em preto-e-branco foi o pano de fundo para o desfile da Forum Tufi Duek. A inspiração do estilista surgiu exatamente nos filmes de cavalos e nas terras do Sul do Brasil. O preto - foi cor soberana no desfile. A grife Do Estilista, que tem como diretor criativo Marcelo Sommer, foi buscar inspiração na Holanda para desenvolver a coleção, que surgiu com a já consagrada padronagem xadrez e inspiração nos azulejos e souvenirs holandeses. Lino Villaventura surpreendeu desta vez com a coleção de consumo possível. Inteira preta, a coleção trouxe inúmeros trabalhos de plissados e nervuras. As informações são do Jornal da Tarde.