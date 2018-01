FRA BARTOLOMEO, RECORDE EM NY A Virgem e o Menino, do pintor florentino Fra Bartolomeo (1472-1517), alcançou na quarta-feira o mais alto valor de venda de uma obra do artista. Conseguiu US$ 12.962.500 no leilão de arte renascentista realizado pela Christie's de Nova York. A estrela do evento era Retrato de Um Homem Jovem com Um Livro, do também florentino Agnolo Bronzino (1503-1572), com um valor estimado entre US$ 12 e US$ 18 milhões, mas que ficou sem comprador. Já A Virgem e o Menino com o Jovem São João Batista, de Sandro Botticelli (1445- 1510), que também nasceu em Florença, foi vendida por US$ 9,25 milhões, cifra recorde por uma pintura do artista. / EFE