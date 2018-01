Fox vai rodar série 'Se Eu Fosse Você 2'

Baião britânico. Com figurino bem diferente da MacKenzie da série The Newsroom, Emily Mortimer estará no filme Rio, Eu te Amo. Na história La Fortuna, de Paolo Sorrentino, ela é Dorothy, uma gringa que vem passar férias no País e arrisca uns passinhos ao som de Luiz Gonzaga.

Ronald Rios, repórter do CQC, cruzou ontem a Faixa de Gaza para o lado palestino. A equipe da Band estava em Israel desde domingo tentando fazer a travessia.

Tensão. Humorista e equipe tiveram de se esconder em um abrigo mais de uma vez. A reportagem sobre o conflito vai ao ar na segunda.

Na pele do senador Oto Veiga, Aderbal Freire-Filho vai cair na conversa do serial killer Edu, vivido por Bruno Gagliasso em Dupla Identidade, série policial de Gloria Perez, prevista para setembro. O protagonista quer ficar perto das rodas influentes da política.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Futuro concorrente do Ibope, o instituto alemão GfK, que começa a aferir os índices da TV aberta no Brasil a partir de 2015, contratou Ricardo Monteiro como diretor-geral de medição de audiências.

É longeva a trajetória de Caminho das Índias na TV portuguesa. Depois de ir ao ar na emissora SIC, a novela, exibida aqui em 2009, vai entrar na grade do canal básico da Globo na TV paga lusa. A trama já foi vendida para mais de 90 países.

Milhas. Luiz Bacci gravará na Europa uma entrevista com Marcia Goldschmidt para o Tá na Tela da Band.

Deu certo a nova edição do Linha de Passe, que a ESPN começou a exibir sexta passada. O programa ficou em 1.º lugar entre os canais esportivos da TV paga das 21 h às 23 h, no recorte de telespectadores do sexo masculino com mais de 18 anos. Antes, a atração só ia ao ar às segundas.

Com mais de 5 mil entrevistas feitas no seu Show Business, atualmente na Band, João Doria Jr. vai ficar do outro lado do balcão e será sabatinado ao vivo, no Roda Vida de segunda.

Até a TV Aparecida vai ter debate com os candidatos à Presidência. Será no dia 16 de setembro.