Fox vai exibir episódio em que Simpsons vêm ao Brasil na Copa

Há mais de dez anos, o desenho animado foi alvo de críticas por debochar no Brasil no episódio em que os personagens viajam à capital fluminense. Além de encontrar com animais silvestres no meio da rua, a família Simpson fazia piadas com as notas de Real e com os programas infantis, em que a apresentadora usava um figurino carnavalesco, com roupas sensuais. No avião, Bart tenta aprender espanhol, pensando ser o idioma local. Na temporada de aniversário da animação, haverá um capítulo batizado de Homerland, uma sátira à série Homeland. Nele, Lisa começa a desconfiar da mudança de hábitos do pai e, ao vê-lo rezando para Meca, como os muçulmanos, desconfia que ele é um terrorista.

Para o ano que vem, a Fox promete exibir por aqui 24 Horas - Live Another Day, uma continuação da série de ação estrelada por Jack Bauer (Kiefer Sutherland), ainda inédita na TV norte-americana. Outra estreia de peso anunciada para os próximos meses é a The Crazy Ones, recém-lançada nos EUA. A trama mostra o dia a dia em uma agência de publicidade comandada por Simon Roberts (Robin Williams).