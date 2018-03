Fox renova com Palmirinha e cia. para 2013 Todo o pessoal da cozinha do Bem Simples, canal da Fox, já teve contrato renovado para mais uma temporada de seus programas em 2013. Nesse time estão Carla Pernambuco, Palmirinha e os Homens Gourmet, a saber: Guga Rocha, Carlos Bertolazzi, Dalton Rangel e João Alcântara. E se a primeira safra de produções nacionais foi gravada em Buenos Aires e ainda havia quem se deslocasse até Porto Alegre - caso de Palmirinha - para gravar, as novas temporadas serão todas feitas em São Paulo. À coluna, o vice-presidente e diretor-geral da Fox Brasil, Gustavo Leme, explica que os custos de produção local, pouco maiores que os do sul, não compensavam os gastos com viagem e hospedagem do cast.