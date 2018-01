FOX prepara lançamento de serviço de vídeo sob demanda

De olho na concorrência dos serviços de vídeo sob demanda dos grupos rivais na internet, como o Muu, dos canais Globosat, Crackle, da Sony, e HBO Go, o Grupo Fox planeja lançar neste trimestre sua página própria com conteúdo dos canais Fox, FX e Fox Life e NatGeo. Batizado de Fox Play, serviço já está em negociação com as operadores de televisão por assinatura.

Após o usuário autenticar sua conta, terá acessos diferentes para cada tipo de programa. Dependendo do contrato de cada produtor com os canais do conglomerado, o vídeo poderá expirar em prazos curtos ou ficar disponível por tempo indeterminado no banco de atrações separadas na biblioteca. O www.foxplaybrasil.com.br já está no ar, porém, ainda não é possível criar uma conta.

Por enquanto, há apenas vídeos curtos e gratuitos, como uma edição de melhores momentos de personagens da animação Os Simpsons e também de séries como Modern Family. Quem acessar, verá que há vídeos mais longos com a íntegra de programas. Entretanto, há o ícone de um cadeado, indicando que ainda o serviço não está disponível. As abas estão separadas por categorias, como séries, lifestyle e documentários.

Apesar de existir um link de esportes, os vídeos desta categoria não estarão lá quando o Fox Play entrar no ar para valer. O Grupo Fox prepara um site separado para os canais Fox Sports 1 e 2. Além de transmitir imagens dos jogos da Copa do Mundo em tempo real, o serviço contará com outras partidas, que poderão ser assistidas a qualquer momento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vistas diariamente no Video Show, as placas de cimento em que os artistas da Globo deixam seus autógrafos, estão sendo armazenadas no Projac. Na emissora, há planos de expô-las um dia e fazer uma calçada da fama, como em Hollywood.

Para animar o público, o Máquina da Fama, programa do SBT apresentado por Patrícia Abravanel, em que covers de artistas concorrem a prêmi0s, terá edições especiais a partir de fevereiro. Haverá dias dedicados apenas a músicas de um só tema, como carnaval, por exemplo.

Ter mudado dos sábados para as segundas-feiras fez muito bem ao Máquina da Fama. Nas últimas seis semanas, a atração tem conseguido passar a Record e ficar em segundo lugar, variando entre 4 e 5 pontos. A diferença, às vezes, é por décimos. Cada ponto equivale a 62 mil lares.

Mais um game show vai surgir na TV aberta. A produtora Zodiak CEP Show desenvolve programa semanal em que equipes de diferentes cidades do interior de São Paulo participam de um competição. A atração está em negociação e terá o canal anunciado este mês.