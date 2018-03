Fox Life conclui versão de 'Lucky Ladies'

Masterchef na versão com crianças, por enquanto, está descartado na Band. Nos corredores da emissora a conversa é de que o retorno comercial não seria o mesmo. Entre as variações do formato há uma com chefs profissionais, sucesso no exterior.

A segunda temporada do reality, com cozinheiros adultos, deve começar a ser gravada em abril.

Vencedora do Globo de Ouro de melhor série de drama, The Affair está em negociação para ser exibida no Brasil. A HBO, que costuma adquirir direitos de produções do canal norte-americano Showtime, como Ray Donovan, tentou comprar, mas a atração já estava em outras emissoras.

Enquanto a TV aberta prioriza a cobertura dos desfiles de carnaval nos sambódromos, a Globo News vai distribuir as equipes nos blocos, como o Cordão da Bola Preta, no Rio de Janeiro, e Galo da Madrugada, em Recife.

O penúltimo episódio da terceira temporada de Homeland, que foi ao ar pela Globo, na quinta, ficou dois pontos no Ibope abaixo do SBT, que liderou com A Praça É Nossa e The Noite, e marcou 8.

Não é a primeira vez que séries premiadas de TV paga vão mal na rede aberta do País. Breaking Bad decepcionou quando foi ao ar pela Record, no ano passado.

Nicete Bruno, Antunes Filho e Nuno Leal Maia gravaram depoimentos para Eva Wilma, uma das homenageadas do Persona em Foco, novo programa da TV Cultura.

O humorista Murilo Gun ficará confinado em uma casa de vidro que a Locaweb montará na Campus Party, que começa amanhã.

Há chances de o Are You the One? Brasil, reality de formação de casais da MTV, que estreou ontem, ser exibido em outros países.