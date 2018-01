Fox lança em abril Allan Poe em São Paulo A Fox agendou para 4 de abril a exibição do episódio piloto de Contos do Edgar: é Berenice, protagonizado por Gaby Amarantos, que inaugura a série baseada na obra de Edgar Allan Poe. Produzida pela O2 Filmes, a série inclui ainda os contos Metzengerstein (na adaptação batizado como Priscila), Coração Delator (que na TV será Íris) e A Máscara da Morte Rubra (rebatizado como Cecília). O Gato Preto e O Barril de Amontilhado darão origem ao episódio Lorena. O programa traz Allan Poe para a São Paulo contemporânea, com direção de arte de Margherita Pennacchi e fotografia de Alexandre Samori. Pedro Morelli, Alex Gabassi, Cassiano Prado e Quico Meirelles se dividem na direção dos episódios.