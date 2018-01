Fox lança a série <i>The Unit</i>, com Dennis Haysbert Dennis Haysbert já foi presidente em 24 Horas. Agora, em sua nova atração, ele mais parece seu ex-parceiro de série Kiefer Sutherland, o agente Jack Bauer. Em The Unit, que estréia nesta segunda-feira, às 22 horas, na Fox, Haysbert é Jonas Blane, oficial de um departamento antiterrorismo americano. Poderia ser uma série como outras tantas que estão ou estiveram no ar sobre o tema, mas The Unit tem o trunfo de mostrar não somente o ponto de vista de Blane e seus subordinados. As histórias dos membros do departamento são contadas também por suas mulheres. Todas moram na base militar e tentam levar uma vida normal como se seus maridos fossem advogados ou engenheiros e não super-heróis. Sim, super-heróis no conceito americano porque salvam o mundo da ameaça terrorista - como nos mais absurdos blockbusters. Mesmo com maridos ausentes, sempre em missões arriscadas, as mulheres parecem viver um conto-de-fadas. Mas isso é aparência. Elas poderiam muito bem estar em Wisteria Lane, o subúrbio das Desperate Housewives. The Unit também conta com Bob Brown, o Scott de Felicity, no elenco.