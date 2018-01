FOX encurta distância da Band na payTV

Sul-americano. Paulinho Moska dá seguimento ao foco latino-americano da nova temporada de seu Zoombido, pelo Canal Brasil. Depois do argentino Fito Paez, o músico brasileiro recebe, nesta quinta-feira, o músico e compositor uruguaio Jorge Drexler. No ar às 21h30. Paulinho Moska dá seguimento ao foco latino-americano da nova temporada de seu Zoombido, pelo Canal Brasil. Depois do argentino Fito Paez, o músico brasileiro recebe, nesta quinta-feira, o músico e compositor uruguaio Jorge Drexler. No ar às 21h30. Conecte-se. Pedro Bial comanda o próximo Na Moral ao vivo, tendo como tema a conectividade. Daí o convite feito ao público para postar fotos no Instagram sob a hashtag #EUNONAMORAL, com chance de ter sua imagem mostrada no programa.

Conecte-se 2. Bial também fará enquetes online durante a edição desta quinta-feira, questionando quanto tempo você leva para postar a primeira foto quando viaja e se você confia em tudo o que lê nas redes sociais.

A bela Ilha Fiscal, no Rio, que serviu de base para o SporTV durante a Copa, vira hoje palco de uma grande festa entre todos os envolvidos na cobertura do Mundial. A celebração seria só para o pessoal do canal pago, mas acabará abraçada também por profissionais da TV Globo e do Globo Esporte.com,

Uma equipe de marcenaria, aliás, trabalhava arduamente na Ilha Fiscal, até o fim de semana, para expandir o que será a pista de dança.

Por falar em SporTV, o ExtraOrdinários teve confirmada sua sobrevida além da Copa. O canal já anunciou no ar que o programa com Peninha, Maitê Proença, Xico Sá, Paulo Miklos e os ex-cassetas voltará ao ar em setembro. Até lá, a equipe acerta suas agendas e cachês.Antes que o futebol brasileiro queimasse sua imagem, o doutor em telenovela Mauro Alencar foi bem requisitado por estrangeiros interessados em conhecer as paixões do país da Copa. Deu entrevistas à CCTV (China), MBC (Coreia do Sul), Expresso, (jornal português), Rádio Nacional da Bélgica, TF1 (França) e Rádio RTS (Suíça).

Os estilistas Ronaldo Fraga e Fause Haten, além das modelos Carol Ribeiro e Carol Trentini, participam da nova temporada do reality de maquiagem do GNT, Desafio da Beleza. Estreia em agosto, sob o comando de Mariana Weickert.