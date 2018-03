Fox é o canal pago mais visto do ano por adultos na faixa nobre A Fox fechou o 11º mês do ano como o canal pago mais visto na faixa nobre (20h-01h) entre adultos (homens e mulheres) de 18 a 49 anos. No universo da TV por assinatura, claro, de onde vem a pesquisa Ibope para mensurar o êxito do segmento, o canal de Rupert Murdoch ocupa a 5ª posição no zapping do assinante, à frente de RedeTV! - que fica em 9º, atrás de Sportv, Discovery Kids e Megapix no horário. Os méritos vão especialmente para Os Simpsons e séries como Walking Dead, American Horror Story, Glee, filmes blockbusters e, de setembro para cá, uma pitada de cinema nacional para cumprir as cotas de produção brasileira exigidas por lei.