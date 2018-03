Fox compra da Amazon série com Gael

na lista dos 100 de pré-selecionados para o Mars One, reality show criado por holandeses que tem o objetivo de mostrar que habitantes da Terra podem morar em Marte. Sandra Maria Feliciano Silva, de 51 anos, é de Bauru (SP), mas vive em Porto Velho (RO).

Orçado em R$ 17 bilhões, o reality megalômano ainda não tem emissora definida e recebe doações pelo seu site. A ideia é estrear em 2025.

Para manter a audiência na temporada de 2015, o Pânico na Band, comprou o formato Total Blackout, da Fremantle, em que anônimos participam de provas no escuro.

Animais peçonhentos estarão nas brincadeiras do Total Blackout. Um profissional do escritório britânico da Fremantle veio ao Brasil para desenvolver o quadro na Band.

Para encerrar a folia, a equipe da redação da GloboNews, que aparece no fundo do cenário dos telejornais, surgiu fantasiada, ontem. "Está todo mundo trabalhando sério, mas não precisa ser sisudo", explicou o âncora Luciano Cabral.

O clima informal de carnaval se manteve no Estúdio i. A apresentadora Maria Beltrão pediu aos repórteres dos links ao vivo que sambasse diante das câmeras. Alguns fugiram do desafio no ar.

Danielle Winits aparecerá feia no #Partiu Shopping, programa de Tom Cavalcante no Multishow. Ela será a mulher traída do protagonista, que se interessará pela personagem de Camilla Camargo, dona de um quiosque.

Foi boa a audiência do último dia de desfiles do Grupo Especial das escolas cariocas. Na madrugada de segunda, Globo marcou 9 pontos em SP. No Rio, foi o dobro.

Sereia no tanque. Sabrina Sato, vista cheia de brilho no carnaval, surgirá em um figurino discreto, cujo adereço será um cilindro de oxigênio em seu programa de sábado, na Record. Ela e sua colega de canal Fabíola Gadelha vão mergulhar em um tanque com arraias.

*COM GABRIEL PERLINE