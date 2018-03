Fotos raras dos Beatles como estudantes vão a leilão

Entre as imagens dos outros membros da banda quando eram estudantes presentes no lote para leilão, há também uma do baterista Ringo Starr, aos 8 anos, vestido com shorts e uma jaqueta preta ao lado dos colegas da St Silus School, também em Liverpool.

"Esta é a foto escolar mais antiga do Ringo que temos", comenta Stephen Bailey, gerente da loja The Beatles Shop.

Outra foto mostra um adolescente John Lennon, de penteado rockabilly, ao lado dos colegas da Quarry Bank High School em 1957.

Também há uma foto de Paul McCartney aos 11 anos tirada durante uma festa de aniversário de uma colega.

Espera-se que milhares de fãs dos Beatles de todo o mundo participem do leilão, que acontecerá no auditório Paul McCartney do Liverpool Institute of Performing Arts.