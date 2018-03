Fotos raras dos Beatles à venda Um lote de 20 fotografias em preto e branco inéditas que mostram os integrantes dos Beatles em meados dos anos 1960 será leiloado no dia 19 de maio em en Stockport, no condado de Cheshire, noroeste da Inglaterra. As imagens permaneceram durante quase 50 anos em um álbum familiar. Foram realizadas em Londres em março de 1964 quando os músicos John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison participavam das gravações do primeiro filme da banda, A Hard Day's Night. Na época, o fotógrafo Peter Allchorne trabalhava nos estúdios Pinewood e por isso foi proibido de publicar as imagens que realizou. / EFE