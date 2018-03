Fotos propõem debate sobre impacto de cirurgias no conceito de beleza

'O que definimos como beleza?'

O fotógrafo Phillip Toledano lança o livro Um Novo Tipo de Beleza, em que reúne 60 retratos de 27 modelos para discutir "a beleza que criamos para nós mesmos", segundo o texto que abre a publicação.

"Acho que estamos expandindo a definição do que significa a aparência humana", disse, em entrevista à BBC Brasil.

"Aqui vai uma analogia: há 20 anos, se uma pessoas dissesse que queria cobrir os braços com tatuagens e colocar um piercing na língua, possivelmente a chamaríamos de louca", acrescentou. "Mas, hoje em dia, é totalmente normal. Então, em 20 anos, acho que as coisas que estamos fazendo com nossos corpos agora serão totalmente aceitáveis."

Os modelos fotografados passaram pelas mais diversas intervenções médicas para fins estéticos.