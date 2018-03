FOTOS DOS BEATLES DE 1964 VÃO A LEILÃO Fotos dos Beatles em sua primeira turnê pelos Estados Unidos, em 1964, serão leiloadas em março, na Inglaterra. As imagens chamam a atenção pelo fato de serem coloridas, pois naquele período a maior parte dos registros do quarteto de Liverpool era feita em preto e branco. As 65 fotos fazem parte do acervo de Robert Beck, morto em 2002, e estavam na casa dele, em Hollywood. As imagens mostram os Beatles em uma entrevista coletiva no hotel Sahara, em Las Vegas, e também em um centro de convenções da cidade. Há ainda cliques de George Harrison com sua lendária guitarra Rickenbacker vermelha. / AP