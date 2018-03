Fotos de Scarlett Johansson nua são verídicas, confirma advogado

SÃO PAULO - O advogado de Scarlett Johansson confirmou que as fotos da atriz nua que vazaram na internet são verídicas e que a artista irá tomar as providências legais contra os infratores que teriam invadido seu celular e publicado as fotos, informou na manhã desta quinta-feira, 15, o site especializado em celebridades TMZ.

Cartas foram enviadas a diversos sites que reproduziram as fotos pelo advogado Marty Singer, que alega que a publicação das mesmas infringe direitos autorais e que a não retirada do conteúdo do ar implicará em ação judicial. "As fotos altamente pessoais e privadas mostram nossa cliente tirando fotos de se mesma em sua casa, nua e/ ou de topless", disse. "Por favor, ajam de acordo", completa Singer no comunicado.

O FBI foi acionado para investigar o caso.

Outas celebridades como Vanessa Hudgens, Jessica Alba e Miley Cyrus estão entre vítimas de fotos pessoais divulgadas na internet. Um grupo de hackers teria tido acesso a computadores e celulares de famosos.

Scarlett Johansson ficou conhecida por seu papel em Encontros e Desencontros (2003), de Sofia Coppola. Atualmente, divulga o blockbuster Os Vingadores, que será lançado em 2012.