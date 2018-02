Fotos de príncipe Harry nu são publicadas pelo britânico Sun

Nesta quinta-feira, jornais na Grã-Bretanha não publicaram as imagens do neto da rainha Elizabeth nu com uma mulher não identificada durante férias em Las Vegas, seguindo um pedido do Palácio St. James, residência oficial do príncipe, por meio da Comissão de Queixas da Imprensa para respeitar a sua privacidade.

Mas, quase a metade da primeira página do Sun de sexta-feira mostra uma fotografia do príncipe Harry nu cobrindo o órgão genital com as mãos enquanto uma suposta mulher nua se esconde atrás dele em um quarto de hotel em Las Vegas.

O jornal, parte da News Corp, de Rupert Murdoch, disse que milhões de pessoas ao redor do mundo já haviam visto as fotos e que seus leitores tinham o direito de vê-las também.

David Disnmore, editor-chefe do Sun, disse em vídeo no site do jornal na Internet que a decisão de publicar as fotos não foi tomada facilmente, mas que a questão se tornou "uma liberdade de imprensa".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Duas fotos do príncipe nu foram publicadas em primeira mão pelo site de celebridades TMZ na quarta-feira.

(Reportagem de Stephen Mangan)