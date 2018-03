Fotos de popstars nus levam a prisões na China A China prendeu mais duas pessoas por postar na Internet fotos de artistas pop de Hong Kong nus, informou a mídia estatal no sábado. Os dois homens foram condenados a cinco dias de prisão por espalhar pelo menos dez fotos do cantor e ator Edison Chen na cama com celebridades femininas, um escândalo que causou furor na imprensa em Hong Kong e uma febre de downloads das fotos. Eles foram presos na província central de Hunan, depois de um post exibindo as fotos ter atraído mais de 100 mil internautas, informou a agência Xinhua. Outras onze pessoas já foram detidas no país por terem vendido as fotos ou as publicado na Internet. Cerca de 1.300 fotos privadas de celebridades foram roubadas por funcionários de uma loja de assistência técnica. Elas estavam em um laptop quebrado que, acredita-se, pertencia a Chen, segundo a polícia de Hong Kong. Na semana passada, Chen disse que deixaria a indústria de entretenimento de Hong Kong para "se curar." Chen, artista de hip hop e estrela de cinema nascido no Canadá, admitiu que a maior parte das fotos em circulação na Internet havia sido tirada por ele, que afirmou ainda nunca ter tido a intenção de mostrar a ninguém. A polícia de Hong Kong fez pelo menos dez prisões por conta do escândalo. A China proíbe a produção e distribuição de "produtos pornográficos mesmo sem o propósito de lucro." Os infratores podem enfrentar detenções de até 15 dias, segundo a Xinhua. (Por Simon Rabinovitch)