Fotos de Kate Moss nua vão a leilão em Londres A casa de leilões Christie´s de King Street, em Londres, vai colocar à venda várias fotos da supermodelo Kate Moss, entre elas, uma inédita, clicada apenas dois anos depois da modelo ser descoberta. A foto que ainda não foi publicada foi feita por Corrine Day em uma pedreira do bairro londrino de Croydon em 1990. Kate taken in Croydon foi avaliada entre 4 mil e 6 mil libras (o equivalente a R$ 16 mil a R$ 24 mil). A icônica imagem Kate at home de Corrine Day flagrou a supermodelo Kate Moss à vontade em seu apartamento, em 1993. A foto fez parte do primeiro ensaio de Dia com Moss para a revista Vogue e deve alcançar entre 5 mil e 7 mil libras. Entre as imagens que vão a leilão está uma série de seis fotos clicadas em 2003 por Chuck Close. Nelas, Kate Moss, então com 29 anos, aparece nua e sem qualquer maquiagem. A série foi avaliada entre 15 mil libras e 20 mil libras. Influente Kate é considerada pelos especialistas uma das modelos que mais influenciaram a moda das últimas décadas. A supermodelo inglesa foi descoberta aos 14 anos no aeroporto JFK, de Nova York. Na carreira repleta de sucessos também não faltam polêmicas. Recentemente, ela teria sido flagrada usando cocaína no estúdio de seu namorado, o músico Pete Doherty. Entre as fotos no leilão estão dois retratos da modelo completamente nua, capturados em preto-e-branco pelo fotógrafo Irving Penn, que segundo os leiloeiros deve atingir lances de até 22 mil libras. Um painel de dois metros quadrados de Albert Watson também mostra Kate Moss nua e foi avaliado em 15 mil libras. O leilão será realizado no dia 31 de maio, na casa Christie´s de King Street, em Londres.