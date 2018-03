Fotos de celebridades vão a leilão em Londres

A casa de leilão Christie's realiza nesta quarta-feira, em Londres, um leilão de fotos de modelos, atrizes e cantoras famosas. Um dos retratos à venda mostra a atriz Angelina Jolie com um líquido vermelho escorrendo pela boca, como se fosse sangue. A foto, de Martin Schoeller, foi feita em 2003, quando a estrela de Hollywood havia acabado de adotar seu primeiro filho. A imagem foi publicada na revista americana Entertainment Weekly, acompanhada da legenda: "Angelina é uma mãe durona". Os organizadores do leilão esperam arrecadar até 20 mil libras (R$ 68 mil) com a venda da imagem. Outra foto bem cotada no leilão é a que mostra a cantora americana Britney Spears aos 17 anos. A imagem foi capturada pelo fotógrafo David La Chapelle em 1999 em Kentwood, na Louisiana, cidade natal da cantora. Chapelle lembra ter pedido a então adolescente para fazer uma "pose Lolita". "Ela sabia que a foto ia dar o que falar", conta. Outras imagens do leilão incluem uma foto preto em branco da modelo Kate Moss nua e agachada e de Gisele Bündchen com um cocar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.