Fotos coloridas de Paris sob ocupação nazista geram polêmica Uma exposição de raras fotos coloridas de Paris sob a ocupação nazista na 2a Guerra Mundial gerou polêmica na França, onde alguns políticos dizem que as fotos traçam um retrato demasiado simpático da vida sob o domínio nazista. O vice-prefeito e secretário de Cultura de Paris, Christophe Girard, chegou a sugerir que fosse fechada a exposição de trabalhos do fotógrafo francês André Zucca, a não ser que os organizadores busquem contrabalançar as imagens alegres expostas. "A exposição não explica suficientemente que as imagens são propaganda nazista, e isso me dá vontade de vomitar. Do jeito como está, estamos vendo um exemplo de revisionismo histórico", disse Girard à Reuters no domingo. A mostra de 270 fotos coloridas apresenta uma Paris em tempos de guerra com mais ênfase na alegria que na opressão. Para Girard, isso é inapropriado, em se tratando de uma ocupação que ainda é dolorosa na memória coletiva dos franceses. "Pretendemos discutir a questão com historiadores e ver se podemos modificar as coisas para salvar a exposição. Se isso não for possível, eu gostaria de vê-la fechada", disse Girard. Fazer fotos era proibido em Paris durante a ocupação, mas Zucca, francês que morreu em 1973, conseguiu autorizações e suprimentos da revista para a qual trabalhava, a Signal, de propaganda nazista. As imagens alegres e despreocupadas incluem uma senhora elegante fazendo compras, pessoas tomando sol às margens do rio Sena, jovens bem-vestidos flertando e famílias passando o dia nas corridas de cavalos, ou seja, a vida continuando como sempre numa cidade prezada pelos nazistas. Muitos vêem Zucca como colaborador nazista pelo trabalho que fez, mas, no fim de semana, isso não impediu multidões de parisienses de lotar a biblioteca histórica municipal que abriga a exposição.