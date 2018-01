Fotojornalistas expõem principais imagens de 2007 em SP No Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, acontece a Foto Retrospectiva 2007, com as imagens de esporte, política, cultura, situações do dia-a-dia, catástrofes, tragédias, que mais marcaram o ano de 2007. Tudo o que foi notícia durante o ano passado, pelas lentes dos fotojornalistas de São Paulo. A exposição fica aberta até o dia 14 de fevereiro no Auditório Simón Bolívar. Organizada pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo (Arfoc-SP), a mostra reúne trabalhos de 75 profissionais dos principais jornais e revistas do Estado. Ao todo, foram selecionados 80 painéis fotográficos, entre fotos coloridas e em preto-e-branco, ampliadas no tamanho 40 cm x 60 cm. Cerca de 260 imagens de 93 fotojornalistas passaram pela curadoria que ficou a cargo de Nair Benedicto, João Bittar e Emídio Luisi, renomados profissionais da área.