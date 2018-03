Fotogramas de filme de Monicelli Fragmentos de Chuva de Verão, filme inédito do cineasta italiano Mario Monicelli (1915-2010), rodado em 1936, foram exibidos ontem no festival de cinema de Vilareggio, em Lucca, na Itália. Os 98 fragmentos, correspondentes a 400 fotogramas do filme, foram descobertos pelo historiador local Ricardo Mazzoni nos arquivos privados de Andrea Bertini, filho do montador original. Segundo o pesquisador, a produção foi realizada por Monicelli quando o diretor, que utilizou o pseudônimo de Michele Badiek, tinha apenas 21 anos. O filme teria se perdido por falta de interesse de distribuidores. Monicelli se suicidou em 2010, aos 95 anos. / EFE