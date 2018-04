Fotógrafos processam Gisele Bündchen e marido Dois fotógrafos abriram um processo no valor de US$ 1 milhão contra a modelo brasileira Gisele Bündchen e seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. Eles dizem que seguranças do casal abriram fogo contra eles durante a festa realizada dois meses após o casamento dos dois na Costa Rica.