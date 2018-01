Fotógrafos e seguranças brigam no casamento de Liz Hurley O casamento da modelo britânica Liz Hurley com o empresário indiano Arun Najar terminou sexta-feira à noite com escaramuças entre os serviços de segurança e os fotógrafos que aguardavam para tirar uma foto do casal, informou a agência indiana PTI. Quando Hurley chegava à imponente fortaleza Meherangarh, na cidade de Jodhpur, no oeste da Índia, os fotógrafos conseguiram parar o carro durante 10 minutos, afirmou uma fonte policial. A Polícia interveio para "evitar que a situação escapasse do controle", mas alguns jornalistas denunciaram ter sido tratados com violência. Pouco depois, um câmera foi levemente ferido, quando os jornalistas tentaram entrar no forte e foram contidos por seguranças e policiais. A fortaleza de Meherangarh fica no alto de uma colina, de onde se vê a cidade sagrada de Jodhpur. Seus cronistas e as marcas de balas de canhão testemunham que ela jamais foi conquistada. Ignorando a batalha do lado de fora, Liz Hurley e Arun Nayar celebraram na sexta à noite a cerimônia hindu. Eles já haviam se casado pelos ritos ocidentais num castelo inglês. Arun chegou ao localmontando uma égua negra, com uma comitiva de 10 cavalos e dois camelos ricamente decorados.