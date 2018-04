Fotógrafos de revista darão curso gratuito em SP

Profissionais da revista "National Geographic Brasil" vão ministrar um curso gratuito de fotografia digital, entre agosto e setembro, em São Paulo. Serão oito aulas práticas e teóricas com os fotógrafos Izan Petterle e Luciano Candisani.

Serão abertas seis turmas, com 20 vagas cada uma. Quatro delas darão prioridade aos alunos matriculados no ensino médio de escolas públicas de São Paulo. Uma turma será exclusiva para pessoas com mais de 55 anos e a última terá formação livre. No fim do programa, os alunos sairão a campo com os professores. As inscrições, entretanto, estão encerradas. Mais informações sobre o curso estão disponíveis no site da Praça Victor Civita

Segundo informações da entidade, todos os equipamentos necessários para o curso serão fornecidos aos alunos. No fim do programa, os melhores trabalhos serão selecionados pelos professores e por profissionais da revista para compor uma exposição.

Entre os alunos do ensino médio, dois participantes serão selecionados pelos professores para receber uma câmera fotográfica digital e participar de um estágio como assistente de fotógrafo em uma reportagem da "National Geographic Brasil". Outros dois alunos também serão premiados com uma câmera digital

Este texto foi atualizado em 13/07/09, com a informação do encerramento das inscrições.