Fotógrafo retrata roqueiros momentos após os shows

O fotógrafo suíço Matthias Willi retrata roqueiros famosos depois dos shows para tentar mostrar um lado pouco conhecido dos artistas. Intitulada The Moment After Show"(O momento após o show, em tradução literal), a série começou em 2005 e já conta com imagens de 50 músicos, entre eles Iggy Pop e integrantes de bandas como The Kooks, The Muse, Metallica e outras. Willi conta que a idéia de fazer as fotos dos roqueiros após suas performances surgiu por acaso. "Tinha que fazer um retrato da Juliette Lewis para uma revista suíça. Tinha muita coisa para fazer no dia e acabei tendo que fazer a foto depois do show", disse ele à BBC Brasil. "Quando olhei as fotos percebi que nunca vemos os astros do rock daquela forma. Quando mostrei as fotos para a Juliette, ela concordou e disse 'essa é a forma de mostrar como realmente somos'", contou o fotógrafo. Willi comenta ainda que a maior dificuldade do projeto é conseguir a autorização dos músicos - e de seus agentes - para fazer as fotos depois dos shows. "Eu entendo porque é um momento muito íntimo. Eu acho que a maioria deles só precisa de alguns minutos para se acalmar, serem eles mesmos, sem pose e longe do público e das câmeras", comenta. Ele explica ainda que a maioria dos roqueiros que entrevistou ficou "fascinada pela idéia". Segundo Willi, ele já realizou várias exposições na Suíça com fotos da série e não descarta a possibilidade de levar suas fotografias para uma mostra no Brasil. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.