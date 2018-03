Fotógrafo registra Londres 'em miniatura'

O fotógrafo inglês Toby Allen começou um projeto em meados deste ano para registrar a cidade de Londres "em miniatura".

Allen usa uma lente especial que "concentra" o foco e faz com que as imagens tiradas da cidade pareçam miniaturas.

"Moro em Londres há 12 anos", disse o fotógrafo à BBC Brasil, "e sempre tive a impressão de que as pessoas aqui estão sempre correndo de um lado para o outro, para pegar o ônibus, ou o metrô, sem olhar em volta".

"Minha intenção é fazer com que essas pessoas vejam Londres de uma maneira diferente, como uma cidade de brinquedo."

O fotógrafo quer usar as imagens de marcos de Londres para criar um vídeo. Uma pequena amostra do trabalho está disponível no seu site.