Fotógrafo registra detalhes de objetos em raio-x

O fotógrafo britânico Nick Veasey está lançando um livro que traz radiografias de objetos, máquinas, plantas e animais. Intitulado X-Ray: See through the world around you (Raio-X: Veja através do mundo ao seu redor), o livro reúne cerca de 200 imagens produzidas pela técnica desenvolvida pelo artista. O estúdio de Veasey, no interior da Inglaterra, é forrado com aço para possibilitar as imagens. Depois de prontas, as radiografias são processadas em um scanner adaptado especialmente pelo fotógrafo para trabalhar as imagens, que finalmente são retocadas no computador. O processo resulta em imagens que trazem detalhes curiosos e inusitados de objetos do cotidiano, como paletós, plantas e animais. Segundo o artista, a intenção da obra é fazer com que o espectador possa apreciar a beleza além da superfície dos objetos. O livro X-Ray: See through the world around you, é uma publicação da Goodman Books e será lançado no dia 21 de abril. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.