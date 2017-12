Fotógrafo registra beleza natural de tribos da África

O fotógrafo Hans Silvester registrou imagens de membros de duas tribos africanas que têm um gosto em comum: a pintura corporal e o uso de adereços extravagantes encontrados na natureza. Silvester viajou várias vezes pela região do vale do Omo em outros trabalhos e ficou fascinado pelo modo como os representantes das tribos Mursi e Surma se decoravam. Para os Surmaris e Mursis, uma folha, um fruto, raízes e plantas são facilmente transformados em adereços naturais e, depois, enaltecidos pela pintura corporal. Os pigmentos usados nas pinturas também são encontrados na natureza, como pedras em pó, barro, frutos vermelhos e plantas. As imagens das tribos Surma e Mursi, do vale do Omo, no leste da África, foram reunidas no livro Natural Fashion - Tribal Decoration from Africa (Moda Natural - Decoração Tribal da África, em tradução livre), lançado neste mês pela editora Thames & Hudson. De acordo com a editora, o livro reúne imagens de "um modo de vida cada vez mais frágil e ameaçado pelos conflitos, pelo aquecimento global e pelo turismo". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.