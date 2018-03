Fotógrafo pioneiro levou paisagens dos EUA às galerias de arte

Paisagens

Conhecido por suas paisagens monumentais e inspiradoras, o americano Ansel Adams é considerado um dos fotógrafos mais influentes da história dos Estados Unidos, tendo retratado diferentes aspectos da natureza do país - de altas montanhas a densas florestas.

Para celebrar seu trabalho pioneiro, o Museu Nacional Marítimo de Greenwich, em Londres, apresenta uma exposição com mais de cem de suas imagens mais poderosas.

"Embora as obras pareçam fortes, enormes e intensas, eu acho que elas são muito modestas. Eu acho que ele se distancia delas e permite que você tenha uma relação direta com a vista que você está admirando", diz Philippa Simpson, gerente de exposições do Museu Marítimo Nacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Adams foi um dos sete fotógrafos que compunham um grupo chamado f/64, cuja característica comum era usar uma pequena abertura em câmeras de formato grande para atingir uma grande profundidade de campo, fazendo com que suas fotos tivessem igual nitidez em toda sua extensão.

A exposição Ansel Adams: Fotografia das Montanhas ao Mar pode ser vista no Museu Marítimo Nacional, em Londres, até o dia 28 de abril de 2013. www.rmg.co.uk BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.