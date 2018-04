Fotógrafo Martin Parr faz workshop e palestra em SP

As fotos na Paulista fazem parte do workshop que realiza hoje e é fechado para 12 fotógrafos, entre eles Bob Wolfenson. Amanhã, a partir das 19h30, dará uma palestra gratuita no Museu da Imagem e do Som (MIS). Para quem não puder ir ao MIS, a palestra terá transmissão simultânea pelo site www.garapa.org. Os dois eventos marcam o lançamento do SP Photo Fest, novo festival de fotografia que ocorrerá de 17 a 20 de setembro no MIS.

Parr é um dos nomes celebrados da fotografia contemporânea, vencedor de muitos prêmios e membro, desde 1994, da cultuada agência Magnum - criada há mais de 60 anos por Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David ?Chim? Seymour e George Rodger (há um brasileiro no time atual: Miguel Rio Branco).

Mas esse britânico não é propriamente um fotojornalista. Como gosta de dizer, é uma ?testemunha do mundo? ao captar os flagrantes do nosso tempo, travestindo-os de cenas irreais, ou seja, de ficção. Todas as suas imagens são retiradas da realidade, e de lugares bem diversos. Esta não é a primeira vez que Parr, nascido em Epsom, em 1952, vem ao Brasil. "Já estive umas cinco, seis vez antes, a primeira delas, há uns 15 anos", conta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Parr - Think of England. Auditório do MIS. Av. Europa, 158. Informações: (011) 5052-9189 ou contato@spphotofest.com.br. Palestra amanhã (12), às 19h30. Grátis.