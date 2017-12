Fotógrafo lança livro com imagens de artistas plásticos O fotógrafo Juan Esteves lança nesta terça-feira, às 20 horas, com uma exposição, o livro Presença, da editora Terceiro Nome. São mais de 150 imagens de 138 artistas plásticos brasileiros, fotografados por Esteves há cerca de 20 anos. Essa é uma forma de mostrar ao público aquilo que não pode ser visto nas obras de arte: os próprios artistas. Olhares, gestos, ateliês. Detalhes de bastidores, além das tendências plásticas dos últimos anos, estão representados. As fotos de Esteves podem ser vistas até o dia 30, de segunda a sexta, das 14 às 20 horas, e aos sábados, das 11 às 15 horas, na Fundação Stickel. Presença, de Juan Esteves. Fundação Stickel. Rua Ribeirão Claro, 47, tel. 3849-8906