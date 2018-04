Fotógrafo é condenado por agredir ex-mulher de McCartney

Foi considerado culpado por agressão e condenado a 140 horas de trabalho junto aos serviços sociais, Jay Kaycappa, o fotografo que puxou pelas costas Heather Mills, ex-mulher do cantor inglês Paul McCartney, na tentativa de virá-la para tirar uma foto. A agressão ocorreu em uma passarela subterrânea de Londres no dia 5 de julho de 2006. No momento do ataque Heather estava com um amigo, Mark Payne, que também foi considerado vítima da agressão pelo tribunal de Brighton que emitiu a sentença. Kaycappa deverá também pagar 100 libras esterlinas, cerca de R$ 390, por danos a Heather. A sentença foi branda pois, segundo observou o juiz, o gesto do fotografo não acarretou em nenhum dano físico a ninguém.