Fotógrafo brasileiro Mauricio Lima é premiado com o Pulitzer 2016

O fotógrafo brasileiro Mauricio Lima, do jornal The New York Times, ganhou nesta segunda-feira (18), juntamente com outros três colegas, o Prêmio Pulitzer 2016 na categoria de fotografia de notícias por sua cobertura sobre a crise dos refugiados, anunciaram os organizadores.

Lima, de 40 anos, que trabalhou como fotógrafo da Agence France-Presse (AFP), foi premiado juntamente com seus colegas Sergey Ponomarev, Tyler Hicks e Daniel Etter, também do New York Times, pela cobertura da crise dos refugiados da Síria, do Iraque e do Afeganistão, que fogem dos conflitos e da violência em seus países rumo à Europa.

Um dos mais prestigiosos prêmios internacionais, o Pulitzer reconhece o trabalho de reportagem e ficção em diversas categorias. Em ficção, o prêmio foi para o professor associado da University of Southern California, o vietnamita Viet Thanh Nguyen. Ele ganhou com seu romance de estreia, The Sympathizer, uma história situada no pós-guerra que explora traição, decepção e identidade. O narrador é um agente vietcongue que se infiltrou no exército e vai para os EUA após a queda de Saigon. Entre o capitalismo americano e o comunismo vietnamita, ele continua lutando uma guerra que é só dele. Já Black Flags: The Rise of ISIS, de Joby Warrick, venceu em não ficção. Na categoria Teatro, o vencedor foi Hamilton, de Lin-Manuel Miranda. Em História, Custer’s Trials: A Life on the Frontier of a New America, de T.J. Stiles. A melhor biografia foi Barbarian Days: A Surfing Life, de William Finnegan. Peter Balakian ganhou em poesia por Ozone Journal. Na categoria música, quem levou o prestigioso prêmio foi Henry Threadgill, por In for a Penny, In for a Pound. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS