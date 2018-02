Fotógrafo brasileiro Cláudio Versiani expõe em Barcelona A galeria Paradigmas, em Barcelona, recebe a partir desta quinta-feira o encontro de dois fotógrafos: o brasileiro Cláudio Versiani e o catalão Luis Plana del Llano. Dois artistas de olhos treinados no enquadramento, na luz e na contextualização dos espaços e das pessoas que os inventam. Repórter fotográfico, Versiani vai expor oito imagens na mostra Paisagens Humanas, com momentos flagrados em Chicago, Nova York, Lisboa, nas pequenas localidades portuguesas de Óbidos e Monsarás, além de Brasília. Del Llano também expõe imagens de pessoas, coletadas em diversas viagens. A exposição fica em cartaz até o dia 19 de agosto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.