Fotógrafo americano faz autorretratos vestido de 'bailarina'

Durante nove anos, o fotógrafo americano Bob Carey viajou pelo país fazendo autorretratos. Em todas as fotos, ele vestiu apenas um tutu rosa, saia usada normalmente por bailarinas.

Carey teve a ideia depois de um trabalho fotográfico realizado para um grupo de balé dos Estados Unidos. Contudo, o propósito das imagens mudou quando sua mulher, Linda, foi diagnosticada com câncer de mama.

"O câncer nos ensinou que a vida é boa. Lidar com a doença é difícil e, às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é encarar um dia após o outro, rir de nós mesmos e dividir nosso sorriso com os outros", diz o fotógrafo no site do "Projeto Tutu".

Agora, ele quer publicar um livro com as fotos e as histórias por trás da empreitada. O dinheiro arrecadado com as vendas ajudará instituições que dão apoio a vítimas do câncer de mama.