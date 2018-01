Fotógrafo alemão registra 'faces da morte'

Uma exposição que abre neste mês em Londres reúne retratos de 24 pacientes terminais antes e depois da morte. O fotógrafo alemão Walter Schels e a jornalista Beate Lakotta passaram um ano acompanhando pacientes em fase terminal em diversos hospitais na Alemanha para tentar revelar a opinião destas pessoas sobre sua condição e seu medo da morte e fotografar as pessoas mortas e vivas. As fotos estão reunidas na exposição Life Before Death (Vida Antes da Morte, em tradução livre), que traz 48 retratos de 24 pacientes terminais - de um bebê de 17 meses a um homem de 83 anos - antes e depois da morte. Segundo Lakotte, a intenção do projeto era tentar superar o medo da morte. "Nós todos sabemos que vamos morrer um dia, mas é difícil acreditar que realmente vai acontecer com a gente. Nossa motivação era tentar superar o nosso próprio medo da morte e o projeto tenta explorar esta questão", disse. Cada imagem traz um depoimento sobre a vida dos retratados e o que esperavam da morte. Uma das fotografadas, Maria Hai-Anh, por exemplo, se preparou durante um mês para a morte e acreditava que precisava se desprender de todas as pessoas antes de morrer. Já para Heiner Schmitz, um publicitário que morreu com 52 anos, a morte era tudo o que ele conseguia pensar no último mês de vida. "Esses retratos marcantes revelam que contemplar a certeza da morte pode oferecer uma percepção bonita e emocionante sobre uma das mais profundas experiências que todos iremos passar", afirmou Ken Arnold, um dos diretores da galeria que abriga a exposição. A mostra Life Before Death fica em cartaz de 9 de abril até 18 de maio na galeria Wellcome Collection, em Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.