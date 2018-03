Fotografia do Copan será leiloada em Londres

Uma grande fotografia do edifício Copan, do alemão Andreas Gursky, fará parte do leilão de arte contemporânea, do dia 30 de junho, que acontecerá na sala Christie's, em Londres.

Foto: Efe

Copan (2002), fotografia de Andreas Gursky, é um perfeito exemplo da estética de boa parte das obras do artista.

Gursky fotografou um dos edifícios mais ambiciosos do centenário arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, obra que foi iniciada para comemorar os 400 anos de São Paulo em 1954, mas que não foi finalizada até 1966.

A magnitude da construção, que contém mais de mil apartamentos residenciais e 70 escritórios, permitiu que Gursky fizesse fotografias de seus mínimos detalhes, que parecem se fundir em uma magnífica unidade, como ocorre com outra obra ícone do fotógrafo alemão, a Paris, Montparnasse, de 1993.

Além da obra do alemão, várias peças de Jeff Koons e um coração gigante da portuguesa Joana Vasconcelos serão leiloados.