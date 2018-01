Fotografia brasileira participa de noite especial na França Dez instituições nacionais levam à França as melhores imagens do País para a Noite do Ano, mostra que integra o tradicional Rencontres Internationales de la Photographie d? Arles, considerado o ?Cannes da Fotografia?, e acontece dia 7, das 22h às 2h da madrugada de sábado. O Grupo Estado, a Folha de S.Paulo, as revistas Veja e Trip, as produtoras Cia da Foto e Fotosite, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, a Fnac e o Coletivo da Fotografia Paraense expõem em um dos 15 telões espalhados por Arles, numa convergência de imagem, som e vídeo. Líder na distribuição de imagens no Brasil, a Agência Estado (AE) conta, entre seus parceiros, com jornais, agências de notícias e profissionais independentes. ?Levamos 129 fotos do noticiário diário e reportagens especiais. Fatos recentes, cujo entendimento vai além da nacionalidade?, diz a editoria de fotografia da AE, Mônica Maia. Ao som de Caetano Veloso e Ilê Aiye, o vídeo apresenta em quase sete minutos uma parte do trabalho de 48 profissionais, entre eles o premiado fotógrafo do jornal O Estado de S. Paulo, J.F. Diório, vencedor da categoria General News da World Press Photo, o mais importante da categoria. Pela AE, também estão no evento Correio Amazonense, Imapress, Diário de Pernambuco, O Tempo, agências A Tarde e O Dia, Preview.com, Vale Paraibano e Gazeta Press. Arte no Ar Pelas ruas de Arles, lar adotivo de Van Gogh, o público confere pela segunda vez as projeções fotográficas ao ar livre. A curadoria da participação brasileira foi feita pelo fotógrafo Pisco del Gaiso, do Fotosite. ?A mais conhecida praça da pequena cidade do sul da França torna-se o ponto de encontro de toda a comunidade fotográfica. Isso é Arles, talvez, a única cidade do mundo que tenha uma rua chamada Robert Doisneau (célebre fotógrafo francês/1912-1994). O calor é forte?, brinca. Escolas, monastérios e prédios históricos também já estão especialmente abertos para as projeções, que incluem agências internacionais de notícias e instituições ligadas à fotografia. O 37.º Rencontres Internationales de la Photographie d?Arles, começou na última terça e segue até 17 de setembro, apresentando mais de 67 exposições, com a direção artística do cineasta e fotógrafo Raymond Depardon. Apesar de ser o festival da fotografia, o evento abrange concertos, teatro, leituras, debates e workshops, além de uma premiação. Com apoio da Aliança Francesa, do Museu de Arte Moderna e do Museu Afro Brasil, ?A Noite do Ano? vem para o País em setembro, com 14 telões montados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.